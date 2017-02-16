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شاهد: إضافة فيتامين "د" إلى الطعام يحد من نزلات البرد

16/2/2017

قال خبراء صحة في بريطانيا إن إضافة فيتامين "د" إلى الطعام يمكن أن يساعد في منع الإصابة بنزلات البرد.

ومن المعروف إن فيتامين "د" مفيد للعظام والعضلات ولكن الأبحاث الجديدة توضح إنه مفيد للحد من أمراض الجهاز التنفسي.

ويقول العلماء إن إضافة الفيتامين إلى عجينة الخبز سيحمي ثلاثة ملايين بريطاني على الأقل كل عام من الإصابة بأمراض البرد.

وقال البروفيسور آدريان مارتينو، من جامعة كوين ماري في لندن، إن النتائج تشير إلى أن إضافة الفيتامين نجح في حماية 10 في المائة من العينة ممن لديهم مستويات عادية من الفيتامين، لكن النسبة ارتفعت إلى 50 في المائة ممن لديهم نسب منخفضة من الفيتامين.

ويصاب نحو 70 في المائة من الشعب البريطاني بنزلات البرد كل عام.

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
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