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مقهى يفرض رسوما على شحن الهواتف في فيينا

شحن هاتف
شحن هاتف
15/2/2017

أثار مقهى شهير في العاصمة النمساوية فيينا ضجة كبيرة بتقليد يبدو أنه الأول من نوعه إذ فرض رسوم على شحن الهواتف داخل المطعم.

وضاقت جالينا بوكورني مالكة المقهى بالسياح الذين اعتادوا شحن هواتفهم بالساعات ففرضت رسوما قدرها يورو واحد (1.06 دولار) على من يشحنون هواتفهم لفترة أطول من اللازم.

وقالت بوكورني مالكة مقهى تيراسين كافيه الذي يقع داخل مجموعة من الشقق المزخرفة التي صممها الفنان والمعماري فريدنسرايخ هوندرتفاسر "السياح دائما (يريدون) الكهرباء… آسفة لكن من الذي سيدفع لي ثمن ذلك."

وتقول إنه لا يزال بوسع الزبائن الذين يشحنون هواتفهم لمدة 15 دقيقة خلال تناول القهوة أن يقوموا بذلك مجانا لكن من يشحن هاتفه لمدة ساعة لابد أن يدفع.

وقالت "أدير مقهى وليس مقهى للإنترنت " مضيفة أنها لا تعرف أي مقهى آخر يفرض رسوما مشابهة.

وتابعت قولها "الأمر يزيد بشكل مفرط. الناس تأتي وتعتقد أن كل شيء متاح ومجاني.. إنك لا تستطيع حتى أن تفتح عينيك في الصباح مجانا."

وفرضت بوكورني الرسوم العام الماضي لكنها لفتت الأنظار الأربعاء بعد أن نشرت صحيفة شعبية "الفاتورة الغريبة" التي قدمت لأحد مراسليها وتضمنت رسما قدره يورو للكهرباء.

وتسري الرسوم أيضا على شحن أجهزة الكمبيوتر المحمولة واللوحية وبالنسبة لمن يستخدم أكثر من قابس تزيد قيمة الرسوم بحسب عدد القوابس المستخدمة. لكن يمكن للزبائن الساخطين أن يطمئنوا لحقيقة أن خدمة الانترنت اللاسلكية لا تزال مجانية. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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