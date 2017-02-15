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مطلوب متطوعين لنسخ رسائل الحب خلال الحرب العالمية الأولى

البحث عن متطوعين لنسخ رسائل الحب خلال الحرب العالمية الأولى
البحث عن متطوعين لنسخ رسائل الحب خلال الحرب العالمية الأولى
15/2/2017

بدأت المكتبة الرقمية الأوربية، حملة للبحث عن "رومانسيين متحمسين" لنسخ خطابات حب مكتوبة بخط اليد ترجع إلى الحرب العالمية الأولى.

وفتحت "يوروبيانا"، وهي منصة رقمية ممولة من الاتحاد الأوربي للحفاظ على التراث الثقافي، الثلاثاء، مجموعة من الرسائل الرومانسية والقصائد وتذكارات كتبت بين عامي 1914 و 1918 للجمهور لنسخها وشرحها، وذلك بمناسبة عيد الحب.

وتحتوى المجموعة على أكثر من 40 رسالة مكتوبة باللغات الفرنسية والإنجليزية والألمانية والهولندية والإيطالية وعدة لغات أخرى.

يذكر أن "يوروبيانا" هو مشروع تابع للاتحاد الأوربي يشارك فيه 2500 منظمة معنية بالتراث الثقافي في جميع أنحاء أوربا، وقد قام برقمنة ونشر  أكثر من 54 مليون قطعة فنية ووثائق وكتب ومقاطع صوتية ومقاطع فيديو.

ويمكن للجمهور المشاركة في الحملة لنسخ وشرح بعض تلك الرسائل والاطلاع عليها من خلال وسم "#WW1LoveLetters" الذي أطلقته المكتبة أمس على تويتر، تزامنًا مع عيد الحب.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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