فيديو: 3 ملايين مشاهدة لحيلة نفذتها دمية دب

حصد مقطع مصور لحيلة نفذتها دمية دب عملاق نحو 3 ملايين مشاهدة في أٌقل من نصف يوم من نشره على فيسبوك.

وأظهر الفيديو الذي نشرته صفحة "UNILAD" على فيسبوك، رجل يختبئ داخل دمية دب عملاق بني اللون، وذلك لتنفيذ خدعة أو مزحة أو مقلبًا في زوجته حين تعود للمنزل.

وبعد نصف ساعة عادت الزوجة للمنزل حاملة رضيعتها وأغراضها، ووضعت الطفلة على الأرض لتلهو بينما انشغلت هيا بجهاز اللاب توب الخاص بها وترتيب بعض الأشياء حتى لفت نظرها حركة غير عادية قادمة من اتجاه الدب في زاوية بالمكان.

وتسمرت الزوجة في مكانها وركزت كل انتباهها نحو الدب ثم أصيبت بالهلع وبدأت بالصراخ حين رأته بعينيها وهو يحرك يديه وقدميه وهرعت تحمل رضيعتها وتجري نحو الباب لكنها توقفت قليلًا لتجلب أغراضها.

وتأملت مرة أخرى الدب الذي اعتقدت أنه عاد للحياة، ورمته بحذائها لتتأكد مما رأته، لتجده يحرك يديه مرة أخرى فتصرخ مجدداً وتحمل ابنتها وتترك المنزل بسرعة وهي حافية القدمين.