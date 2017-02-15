شاهد: لحظة غرق قارب على متنه 30 شخصًا

نشرت قناة "Caters Clips" على يوتيوب، لقطات مروعة ترصد لحظة غرق قارب على متنه 30 شخصًا شمال غرب باكستان.

ووقع الحادث في نهر اندوس على بعد 10 كم بعيدًا عن منطقة دوكري في منطقة لاركانا، حيث غرق القارب الصغير في النهر قبل لحظات من وصوله البر، السبت الماضي، بعد حضور مهرجان شعبي في الضفة الأخرى للنهر.

وعلى ما يبدو أن القارب كان يحمل فوق طاقته حيث أقل 30 شخصًا بالإضافة لعدد من الدراجات النارية، وهي حمولة زائدة جدًا بالنسبة لحجم القارب، ما أدى إلى غرقه في النهر رغم قربه الشديد من الشاطئ.

ووصل غواصو البحرية الباكستانية من سوكور إلى موقع الحادث في منتصف الليل لكن تم تأجيل جهود الإنقاذ حتى الفجر بسبب الظلام.

وانتشل الغواصون 8 جثث وتم إنقاذ 20 شخصًا، فيما تمكن 17 آخرون من السباحة إلى الشاطئ، لكن 4 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.