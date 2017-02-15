شاهد: لحظة اصطدام سفينة بالميناء

أظهر مقطع مصور لقطات صادمة ترصد لحظة اصطدام سفينة بالميناء قرب مدينة دوغلاس بجزيرة مان.

وظهرت السفينة خلال الفيديو الذي نشرته صفحة "فيريال هوغ" على فيسبوك، وقد تعطلت على ما يبدو عند دخولها الميناء، وفقد القبطان السيطرة عليها، وفشلت محاولات عمال السفينة في محاولات تغيير اتجاهها عن طريق شدها بالحبال، ما أدى لتحطم جزء من جانبها الأيسر عند اصطدامها برصيف الميناء.

وتقع جزيرة مان في منتصف البحر الأيرلندي بين إنجلترا إسكتلندا وأيرلندا، ولا تعتبر جزءًا من المملكة المتحدة ولكنها تتبع التاج البريطاني، و عاصمتها دوغلاس والتي تعتبر أيضًا أكبر مدنها.