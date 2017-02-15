شاهد: قط يدافع بقوة عن هداياه في عيد الحب

حصد مقطع مصور لقط يدافع عن هداياه في عيد الحب، نحو مليون مشاهدة في أقل من 6 ساعات من نشره على فيسبوك.

وأظهر الفيديو الذي نشرته صفحة "UNILAD" على فيسبوك، القط الأنيق مرتديًا بدلة في عيد الحب مفترشًا حوله الهدايا التي قدمت له والتي كانت معظمها من حلوى الشوكولاتة اللذيذة، مانعًا أي شخص من الاقتراب منها.

ودافع القط بقوة عن هداياه، وهاجم مالكته أكثر من مرة حين حاولت مازحة سحب قطعة منه لمرات عديدة، وعلقت ناشرة الفيديو "لا تحاول أبدًا سرقة شوكولاتة هذا القط.. انظر ماذا فعل عندما حاول شخص ما سرقة الشوكولاتة الخاصة به في عيد الحب".