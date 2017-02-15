شاهد: تعطلت الفرامل فدهس موكبًا دينيًا

أظهرت لقطات صادمة، لحظة دهس سائق شاحنة ضخمة مليئة بالفحم، لموكب ديني بعد فشله في السيطرة عليها بسبب تعطل الفرامل.

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، فوجئ السائق بتعطل فرامل الشاحنة التي سارت بسرعة تجاه مجموعة من المصلين أثناء عرض ديني لمعبد طاوي في تشاوتشو بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين، خلال الاحتفالات السنوية "باي لاو يي"، ما أفقد السائق السيطرة على شاحنته فدهست الموكب.

وكانت الشاحنة الضخمة مليئة بالفحم، وأسفر الحادث عن مقتل اثنين من المارة، وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة تم نقلهم على الفور إلى مستشفى محلي للعلاج.

وأشارت التقارير المبدئية للسلطات المحلية إلى أن تعطل الفرامل هو السبب وراء الحادث المميت، لكن التحقيق سيكشف السبب الحقيقي، ومن المرجح أن يواجه السائق اتهامات بالقتل غير العمد.