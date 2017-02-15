شاهد: تسعيني يغني لزوجته أثناء احتضارها

حصد مقطع مصور مؤثر جدًا لرجل تسعيني يغني لزوجته أثناء احتضارها، نحو مليوني مشاهدة خلال 16 ساعة فقط من نشره على فيسبوك.

وأظهر الفيديو الذي نشرته صفحة "UNILAD" على فيسبوك، الرجل التسعيني وهو يقف إلى جوار زوجته وحبيبته التي تبلغ من العمر 93 عامًا أثناء احتضارها بالمستشفى، ويداعبها بحب وحنو ورومانسية.

وظهر الرجل المحب مبتسمًا ويتحسس وجه زوجته ويديها ورقبتها وهو يخبرها بمدى حبه الشديد لها طوال فترة زواجهما التي استمرت 73 عامًا من السعادة والحب، بينما وقف الأبناء يصورون المشهد ويداعبونهما.

وبدأ الرجل في غناء كلمات رومانسية من أغنية "You’ll Never Know" أو "لن تعلم أبدًا" والتي غنتها المطربة البريطانية فيرا لين لأول مرة عام 1943.

وبدأت دموع الزوج تنهمر شيئًا فشيئًا أثناء غنائه تأثرًا باللحظة الصعبة، وما أن انتهى حتى انفجر في بكاء عميق أجبره على الجلوس في مكانه.

وتقول كلمات الأغنية "أنت لن تعرف أبدًا كم أنا أفتقدك، أنت لن تعرف أبدًا كم أنا أهتم.. وإذا حاولت، وما زلت لا يمكن أن أخفي حبي لك، ينبغي لك أن تعرف… ذهبت بعيدا وذهب قلبي معك، وأنا أذكر اسمك في كل صلاة.. إذا كان هناك طريقة أخرى لإثبات أنني أحبك، أقسم أنني لا أعرف كيف…".