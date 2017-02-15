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شاهد: الهند تطلق 104 أقمار صناعية دفعة واحدة

15/2/2017

نجحت الهند في إطلاق 104 أقمار صناعية فيما وصفته وكالة الفضاء الهندية بأنه رقم قياسي عالمي للأقمار الصناعية التي تُطلق دفعة واحدة.

ومن بين هذه الأقمار هناك 101 قمر أجنبي تم إطلاقها لصالح عملاء دوليين فيما تسعى الهند إلى الحصول على نصيب أكبر من صناعة الفضاء العالمية التي يقدر حجمها بنحو 300 مليار دولار.

وقال بي.جاياكومار مدير المشروع "هذه لحظة عظيمة لكل منا، اليوم صنعنا التاريخ."

وفي تغريدة على تويتر قدم رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي تهانيه لمؤسسة أبحاث الفضاء الحكومية التي أشرفت على عملية الإطلاق التي جرت بسلاسة وبثتها القنوات الإخبارية التلفزيونية على الهواء.

وقال "هذا الإنجاز الرائع الذي حققته مؤسسة أبحاث الفضاء يمثل لحظة فخر أخرى لمجتمعنا العلمي الفضائي وللأمة… الهند تُحيي علماءنا."

واجتذبت الأسعار المنخفضة التي تتعامل بها مؤسسة أبحاث الفضاء عملاء دوليين لإطلاق 75 قمرا صناعيا العام الماضي من ولاية إندرا براديش في جنوب الهند.

ومن بين الأقمار الأجنبية التي أُطلقت اليوم 96 قمرا من الولايات المتحدة وواحد من كل من إسرائيل وكازاخستان وهولندا وسويسرا ودولة الإمارات العربية المتحدة.

المصدر : رويترز
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