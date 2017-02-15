البث الحي
منوعات

شاهد: إنقاذ طفلة حديثة الولادة ملقاة في كيس

15/2/2017

أظهرت لقطات صادمة لحظة العثور على طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيكي ملقاة بجوار صندوق قمامة في باكو عاصمة أذربيجان ".

وبحسب صحيفتي ميرور وميترو البريطانيتين، عثر أحد المارة في "نيويوركر" بمدينة باكو على الطفلة غارقة في الدماء إلى جوار الحبل السري والمشيمة داخل كيس من البلاستيك، ما يعني أنها مولودة منذ بضع ساعات فقط.

وكانت الطفلة لا تزال على قيد الحياة وتكافح داخل الحقيبة البلاستيكية من أجل التنفس، وظهرت وهي تحرك أصابعها، فهم الرجل بإخراجها من داخل الكيس ولفها في سترة قبل نقلها بسيارة إسعاف إلى المستشفى، حيث أكد المسؤولون في وقت لاحق أنها على قيد الحياة.

وتحقق الشرطة في الحادث، ولا تزال تبحث عن والدة الطفلة التي يعتقد أنها المسؤولة عن إلقاء الطفلة بتلك الطريقة لتموت، ورغم أن الحادث وقع خلال الشهر الماضي إلا أنه حظي بانتشار واسع المدى على الإنترنت بمجرد نشره خلال الأيام الماضية مثيرًا ردود فعل عاطفية وإنسانية.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
المزيد من منوعات

تصوير عارضة أزياء عند الأهرامات يثير ضجة في مصر.. ومغردون يستنكرون اعتقال المصريين فقط وترك الأجانب

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل الإجتماعي)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

سي إن إن: وثائق مسربة تكشف كيف تعاملت الصين مع بداية تفشي كورونا

مرضى سابقون بفيروس كورونا في الصين (رويترز)

شاهد: انقطاع مفاجئ للكهرباء أثناء مباراة لحظة تنفيذ ركلة جزاء

ساد الظلام الدامس أرجاء الاستاد ولم يعرف ما إذا كانت ركلة الجزاء سددت أم لا (موافع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)