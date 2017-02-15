شاهد: إنقاذ طفلة حديثة الولادة ملقاة في كيس

أظهرت لقطات صادمة لحظة العثور على طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيكي ملقاة بجوار صندوق قمامة في باكو عاصمة أذربيجان ".

وبحسب صحيفتي ميرور وميترو البريطانيتين، عثر أحد المارة في "نيويوركر" بمدينة باكو على الطفلة غارقة في الدماء إلى جوار الحبل السري والمشيمة داخل كيس من البلاستيك، ما يعني أنها مولودة منذ بضع ساعات فقط.

وكانت الطفلة لا تزال على قيد الحياة وتكافح داخل الحقيبة البلاستيكية من أجل التنفس، وظهرت وهي تحرك أصابعها، فهم الرجل بإخراجها من داخل الكيس ولفها في سترة قبل نقلها بسيارة إسعاف إلى المستشفى، حيث أكد المسؤولون في وقت لاحق أنها على قيد الحياة.

وتحقق الشرطة في الحادث، ولا تزال تبحث عن والدة الطفلة التي يعتقد أنها المسؤولة عن إلقاء الطفلة بتلك الطريقة لتموت، ورغم أن الحادث وقع خلال الشهر الماضي إلا أنه حظي بانتشار واسع المدى على الإنترنت بمجرد نشره خلال الأيام الماضية مثيرًا ردود فعل عاطفية وإنسانية.