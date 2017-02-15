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شاهد: إسباني مترجل منذ 6 أشهر لأداء العمرة

15/2/2017

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لمعتمر إسباني مترجل منذ عدة أشهر من فرنسا متوجهًا لبيت الله الحرام.

وترجل الشاب إسحاق بنور وهو إسباني الجنسية من أصل جزائري، منذ 6 أشهر قاطعًا 7 آلاف و250 كيلومترًا من فرنسا متوجهًا لبيت الله الحرام لأداء العمرة، وقد تبقت أيام قلائل فقط ليصل إلى وجهته مكة بعد أن عبر 17 دولة.

وأظهر المقطع الذي التقطه أحد المواطنين السعوديين غرب منطقة الرياض الشاب إسحاق وهو يمشي من فرنسا قاصدًا المسجد الحرام للعمرة، وماسكًا عربته الصغيرة متحدثًا للمواطن السعودي، ومواصلًا السير ورافضًا الوقوف.

وقال إسحق إنه قبل أيام كان بالقرب من محافظة رماح بمنطقة الرياض، وفي أثناء لحظة تصوير هذا الفيديو معه كان على مقربة من مركز الرويضة، وكان متبقيًا على مركز حلبان نحو 75 كيلومترًا.

وأضاف أنه قطع حتى اللحظة 7250 كيلومترًا من فرنسا ومر خلال رحلته بـ17 دولة، منها دول أوربية مرورًا بتركيا ثم جنوب العراق ثم السعودية على مدار 6 أشهر، ويتبقى على مكة المكرمة نحو 20 يومًا.

وقال إنه بعد أداء العمرة سيعود إلى فرنسا بالطيران، ولفت إلى عدم تأثره بشدةالبرد أو ارتفاع الحرارة أثناء رحلته، بسبب المشي الذي دأب واعتاد عليه منذ فترة طويلة. كما أثنى على كرم المواطنين السعوديين الذين ضيفوه في منازلهم أثناء الليل.

واصطحب اسحاق طوال رحلته عربة صغيرة حمل فيها مؤنه المكونة من خيمة وملابس وطعام وشراب، ويمضي ساعات المشي من الفجر وحتى غروب الشمس، ثم يستقر في مكانه وينام حتى حلول فجر جديد. 

المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب
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