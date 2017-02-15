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تطبيق يتيح مشاهدة فيديوهات فيسبوك على التلفزيون

شعار فيسبوك
شعار فيسبوك
15/2/2017

قريبا سيتاح لمستخدمي فيسبوك الاستمتاع بمقاطع الفيديو المنشورة على موقع التواصل الاجتماعي الشهير على شاشات التليفزيون.

وقالت شركة فيسبوك في تدوينة الثلاثاء إنها ستطلق تطبيقا لأجهزة التلفزيون الذكية وإن التطبيق سيطرح قريبا على متاجر التطبيقات لتلفزيون "أبل" وتلفزيون "سامسونج" الذكي وتلفزيون أمازون فاير.

وجاء في التدوينة أيضا أن بإمكان المستخدمين تصفح آخر الأخبار عن أصدقائهم ومشاهدة مقاطع الفيديو في الوقت ذاته.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الشهر الماضي أن فيسبوك سيطور تطبيقا لأجهزة التلفزيون الأمر الذي سيقرب الشركة من خدمات مقاطع الفيديو المباشرة والإعلانات المصورة.

وقال الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرغ هذا الشهر إن الشركة تتوقع زيادة في التعيينات وأوجه إنفاق أخرى خلال 2017 فيما تستثمر في الفيديو وأولويات أخرى.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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