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بالصور: بريطانية تخاطر بحياتها لإنقاذ كلبها من الجليد

15/2/2017

تشتهر الكلاب بالوفاء لأصحابها، لكن هذه السيدة البريطانية أظهرت قدرا كبيرا من الوفاء لكلبها عندما خاطرت بحياتها لإنقاذه من الغرق.

وتظهر صور التقطتها سيدة شهدت الموقف المرأة البريطانية وهي تمشي على يديها وركبتيها على طبقة رقيقة من الجليد كي تصل لكلبها الذي شارف على السقوط في المياه شبه المتجمدة، بحسب موقع لايف ديلي على الإنترنت.

وقالت أليس ورديل، التي شهدت الحادثة والتقطت الصور وهي تمشي مع زوجها وابنها: "سمعنا امرأة تصرخ ’لا فريدي‘ لكن الكلب جرى على الجليد وسقط في المياه في منطقة ذاب فيها الجليد".

وأضافت ورديل أن المرأة، التي لم يُعرف اسمها، ظلت تزحف على يديها وركبتيها على طبقة رقيقة من الجليد حتى وصلت إلى الكلب وجذبته من طوقه وعادت به إلى بر الأمان.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + لايف ديلي
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