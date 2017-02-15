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الشرطة تحقق مع مارادونا بسبب اعتداء على صديقته

النجم الأرجنتيني السابق دييجو مارادونا وصديقته روسيو أوليفا
النجم الأرجنتيني السابق دييجو مارادونا وصديقته روسيو أوليفا
15/2/2017

استجوبت الشرطة الإسبانية الأربعاء نجم كرة القدم السابق دييغو مارادونا في واقعة اعتداء محتمل على صديقته بمدريد، بحسب تقارير إخبارية

وذكر صحف إسبانية أن السلطات الأمنية التقت صباح الأربعاء باللاعب الأرجنتيني السابق لسؤاله عن وقوع اعتداء على صديقته روسيو أوليفا داخل الفندق، الذي يقيمان به في العاصمة الإسبانية مدريد.

وكان مدير فندق "مياسيرا سويتس" قد اتصل بقوات الشرطة بعد اشتباهه في وقوع اعتداء على أحد الأشخاص داخل غرفة اللاعب الأرجنتيني السابق، على خلفية سماعه لنقاش حاد بين شخصين.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن قوات الشرطة انتقلت للفندق المذكور في الساعات الأولى من صباح الأربعاء للتحقيق في واقعة الاعتداء المحتملة.

وذكرت شبكة "كادينا سير" الإذاعية الإسبانية أن صديقة مارادونا هي من اتصلت بمكتب الاستقبال في الفندق للتبليغ عن الاعتداء، قبل أن تنفي في وقت لاحق تعرضها لأي مشكلة وأن الأمر اقتصر على حدوث مشادة كلامية عنيفة بينها وبين مارادونا.

وفحص مسعفون اللاعب السابق وصديقته ليتبينوا بأنهما لا يعانيان من أي إصابات، لينسحبوا من المكان على الفور، قبل أن تلحق بهم قوات الشرطة بعد أن رفض كلا النزيلين تقديم بلاغ حول ما حدث.

ويتواجد مارادونا في إسبانيا لمؤازرة فريقه السابق نابولي الإيطالي في مباراة ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد والمقرر إقامتها مساء الأربعاء. 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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