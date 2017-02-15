الإمارات تطلق قمرا اصطناعيا إلى الفضاء باسم "نايف-1"

أطلقت دولة الإمارات أول قمر اصطناعي "نانومتري" إماراتي الى الفضاء الخارجي الأربعاء باسم "نايف-1".

وأعلن كل من "مركز محمد بن راشد للفضاء" و"الجامعة الأمريكية في الشارقة" نجاح إطلاق قمر "نايف-1" عند 07:58 صباحا بالتوقيت المحلي (03:58 بتوقيت غرينتش).

وأطلق القمر الاصطناعي من مركز الفضاء "ساتيش داوان" في قاعدة إطلاق المركبات الفضائية "سريهاريكوتا في الهند على متن الصاروخ "C37-PSLV" الذي أطلق على متنه أكبر عدد من الأقمار الصناعية، بلغ 104 أقمار.

وبعد 18 دقيقة و32 ثانية من عملية الإطلاق ووصوله إلى مداره الفضائي على بعد نحو 512 كيلومترا عن سطح الأرض، تلقَّت المحطة الأرضية في الجامعة الأمريكية في الشارقة أول اشارة منه.

ويأتي إطلاق "نايف-1" بعد أقل من يوم من إعلان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، مشروع "المريخ 2117" في ختام أعمال القمة العالمية للحكومات.

وتسعى الإمارات إلى الانتهاء من إنشاء مدينة مصغرة متكاملة على سطح كوكب المريخ، بالشراكة مع مؤسسات دولية تعنى بصناعة استكشاف الفضاء، بحلول عام 2117، أي بعد 100 عام.

وكانت الإمارات أعلنت في 2015 عن بدء العمل على مشروع لإرسال أول مسبار عربي وإسلامي لكوكب المريخ، بقيادة فريق عمل إماراتي في رحلة استكشافية علمية تصل للكوكب الأحمر في العام 2021.

وفي نوفمبر/ تشرين الثان الماضي تم الإعلان عن اعتماد كافة التصاميم الهندسية والتقنية النهائية للمسبار، وبدء العمل في مرحلة التصنيع والاختبارات.

وتعتبر مهمة المريخ أول برنامج من نوعه تخوضه دولة عربية وإسلامية، وستشرف وكالة الإمارات للفضاء على المشروع وتموله بالكامل، ويطوره مركز محمد بن راشد للفضاء (وهو مؤسسة عامة تابعة لحكومة دبي).