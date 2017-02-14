يعتكف في فندق منذ 25 عامًا بسبب زوجته

في شارع قديم بمدينة إزمير غربي تركيا، يقيم هذا الرجل في غرفة فندق منذ ربع قرن بعدما قرر العزلة إثر خلاف مع زوجته وطلاقه منها.

"لم أتقلم مع الحياة في الخارج" بهذه العبارة اختصر إحسان عدنان أرجان البالغ من العمر 60 عامًا قصته، حيث يمكث في فندق يني شكران بشارع الفنادق في سوق كمر ألتي.

وكشف أرجان أنه لم ير طليقته وأولاده الثلاثة منذ مدة طويلة بعد انتقاله إلى الفندق، الذي يعد من أعرق فنادق المنطقة، ويستقبل النزلاء منذ 112 عامًا.

وأوضح أرجان أنه حاول مرتين العيش في منزل لكنه لم يتأقلم مع الحياة وصعوباتها خارج الفندق، ورأى أن الحياة في الفندق تبعث على الطمأنينة أكثر من المنزل وأنه لا يشعر بالوحدة، بحسب تعبيره.

وذكر أن هناك 7 أشخاص آخرين، يقيمون معه في الفندق بشكل دائم وسط أجواء أسرية.

بدوره قال إلياس جامتاش، الذي يتولى إدارة الفندق منذ عام 1982، إن هناك قواعد للحفاظ على الأجواء الأسرية في المكان، منها اشتراط عدم تناول الكحول وطلب البطاقة العائلية من الأزواج.

ونوه بأن النزلاء الدائمين بدورهم يحرصون على الحفاظ على الأجواء الأسرية في الفندق، الذي كان مسرحًا لعدد من الأفلام السينمائية.

وباتت فنادق المنطقة مأوى لعديد من الأشخاص، الذين قرروا الانعزال لأسباب مختلفة في ظل صعوبات الحياة وتعقيداتها.