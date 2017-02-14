يربح "اليناصيب" مرتين في يوم واحد

في واقعة نادرة من نوعها، ابتسم الحظ لرجل أمريكي مرتين في نفس اليوم حيث ربح مبلغين كبيرين في سحبين منفصلين لليانصيب.

وبحسب وكالة أنباء الأمريكية يونايتد برس انترناشيونال (UPI)، فاز رجل من ولاية ساوث كارولاينا بجائزة اليناصيب مرتين في سحبين منفصلين في نفس اليوم بحسب ما أعلنت عنه إدارة اليانصيب الوطنية بالولاية.

وقالت إدارة اليانصيب إنّ رجلاً ربح في سحبين لليانصيب أجريا في نفس اليوم مبلغاً وقدره 300 ألف دولار أمريكي، حيث ربح في السحب الأول قيمة تذكرة بـ 100 ألف وفي السحب الثاني 200 ألف.

واعتاد الرجل على سحب اليانصيب بشكل مستمر منذ 10 سنوات، وذكرت التقارير أنه اشترى بطاقة اليانصيب الأولى من بلدة دارلينغون، ثم توجه لمتجر لوبيز للتسوق على بعد ثلاثة أميال لشراء التذكرة الثانية بضعف القيمة.

وقد عبّر الرجل الذي لم يعرف اسمه بعد، عن سعادته الغامرة للفوز غير المتوقع بهذا المبلغ الكبير، وقال إن مسار حياته سيتغير تمامًا، وأول شيء سيفعله هو تسديد أقساط منزله بالكامل والتخلص من كافة ديونه.