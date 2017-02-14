نوكيا 3310 يعود للأسواق من جديد

تعتزم الشركة الفنلندية المصنعة لهاتف نوكيا 3310 إعادة طرحه في الأسواق مرة أخرى وهو الهاتف الذي صدر للمرة الأولى عام 2000.

ومن المقرر أن تعقد الشركة مؤتمرا صحفيا في مدينة برشلونة في وقت لاحق من الشهر الجاري بشأن هذا الأمر، بحسب تقرير لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وتميز هاتف نوكيا 3310، بصلابته وطول عمر بطاريته، التي تصمد لأيام، وهي الميزة التي قد تجعل المستخدمين يقبلون عليه من جديد، بالإضافة إلى رغبتهم في استعادة ذكرياتهم مع الهاتف القديم، والذي من المقرر أن يتم طرحه بسعر 59 دولارًا.

وبحسب "إندبندنت" فإن الهاتف مطروح عبر موقع "أمازون"، ويمكن شراؤه، حيث تطرح "أمازون" مواصفات الهاتف التي تشمل الآلة الحاسبة والساعة، والقدرة على تخزين ملاحظات، فضلًا عن الألعاب القديمة.

وتكافح نوكيا من أجل إعادة علامتها التجارية إلى الأسواق في عصر الهواتف الذكية، والجدير بالذكر أن مايكروسوفت قد اشترت أسهم الشركة الفنلندية نوكيا في العام 2014، ليختفي بعدها اسم نوكيا من أسواق الهواتف الذكية ويطرح تحت اسم Lumia.