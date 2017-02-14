مذيع جزائري يحطم رقمًا قياسيًا في العمل على الهواء

قالت الإذاعة الحكومية الجزائرية إن أحد مذيعيها حطم الرقم القياسي الإفريقي بتمكنه من البقاء 51 ساعة عمل على الهواء دون توقف.

وبدأ المذيع محرز رابية عمله بدون توقف منذ السبت الماضي الساعة السادسة صباحًا، واستمر حتى يوم الاثنين الساعة العاشرة صباحًا (51 ساعة متصلة) وذلك عبر أمواج القناة الثالثة الإذاعية الحكومية الجزائرية الناطقة بالفرنسية.

وأدار المذيع طيلة هذه الفترة عدة حوارات ونقاشات وبرامج مفتوحة للجمهور دون انقطاع.

وتزامنت هذه المغامرة مع الاحتفالات باليوم العالمي للإذاعة الذي يوافق 13 فبراير/ شباط من كل سنة.

وحسب الإذاعة الحكومية الجزائرية فإن محرز رابية حطم رقمًا قياسيًا أفريقيا كان بحوزة المغربي عماد القطبي والذي توقف عند 50 ساعة من العمل دون انقطاع عبر إذاعة "كازا أف أم" العام 2007.

يشار إلى أن الرقم القياسي العالمي بحوزة البلجيكي بيتر فان منذ عام 2012، بـ 185 ساعة متواصلة.