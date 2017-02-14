فيديو: 57 مليون مشاهدة لرد فعل طفل سقطت دراجته

حصد مقطع مصور طريف لرد فعل طفل فقد السيطرة على دراجته، نحو 57 مليونا و200 ألف مشاهدة في أقل من أسبوع من نشره على موقع فيسبوك.

وأظهر الفيديو الذي نشرته صفحة "UNILAD" على فيسبوك، طفلاً صغيرًا لا يتجاوز عمره الـ3 سنوات وهو يقود دراجته وسط تشجيع والده، لكنه تسمر مكانه مصدومًا بعض الوقت عندما سقطت دراجته، وعلى ما يبدو أن الطفل تعلم القيادة حديثًا.

ولم يستجب الطفل لنداءات والده برفع الدراجة وإعادة المحاولة، وظل واقفًا مكانه لحظات طويلة من أثر الصدمة، ثم ترك الدراجة وألقى نفسه على الأرض متظاهرا بالسقوط وبدأ في البكاء.

وجذب رد الفعل المتأخر للطفل إعجاب وتفاعل الملايين على منصات التواصل الاجتماعي، وحظي الفيديو الطريف بانتشار واسع على شبكة الإنترنت، ورآه البعض طفًلا حساسًا لم يتحمل فكرة الفشل، فيما رأى آخرون أنه كان ذكيًا في رد فعله حتى لا يتهمه والده بالفشل وهي حيلة طفولية ذكية.