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فيديو: 4 ملايين مشاهدة لطي الملابس بـ"ورق كرتون"

14/2/2017

حصد مقطع مصور لأسهل طرق طي وتنظيم الملابس، نحو 4 ملايين و50 ألف مشاهدة في أقل من يومين من نشره على فيسبوك.

واستعرض الفيديو الذي نشرته صفحة  "5-Minute Crafts" على فيسبوك، أبسط طرق طي وتنظيم الملابس وترتيبها داخل الخزانة الخاصة بها دون تعب.

كما استعرض طريقة ممتعة وسهلة للغاية لتعليم الأطفال كيفية طي ملابسهم وترتيبها باستخدام قطع من ورق الكرتون المقوى، وهو الأمر الذي يمكن أن يراه بعض الأطفال نوعًا من التسلية واللعب المفيد.

وحظي الفيديو بانتشار واسع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ليحصد أكثر من 4 ملايين مشاهدة بالإضافة لأكثر من 130 ألف تفاعل ومشاركة وتعليق.

المصدر : الجزيرة مباشر
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