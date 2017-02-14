شاهد: يابانيون يحتفلون بعيد الحب بحلوى محشوة بالحشرات

قدمت إحدى الحانات في وسط العاصمة اليابانية طوكيو حشرات بق الماء الضخمة المستوردة من تايلاند ضمن قائمة خاصة بعيد الحب.

وتقدم الحانة مشروب حشرات وكعك مغطى بالكريمة المخفوقة ومحشو بالحشرات خلال عيد الحب وقال منظمو الفكرة إنها اجتذبت نحو 90 شخصا.

وقال طالب يدعى ساكي أوساوا ويبلغ من العمر 20 عاما "انطباعي عن الحشرات كان أنها قذرة ومخيفة. لكن هذا المشروب مثل الفاكهة ولذيذ وهذه الحشرة لها رائحة طيبة وأعتقد أنها من الممكن أن تصبح طعاما".

وتتراوح قائمة الحلويات والمشروبات بين الكوكتيل المصنوع من الكرز والحشرات إلى الديدان المُغطاة بالكراميل مع اللوز والكاجو.

وتحوي الكريمة المخفوقة في بعض الحلويات السوائل الداخلية لحشرات البق التايلاندية المعروفة بطعمها الحلو.

ويتراوح سعر كل صنف بين 800 و100 ين أو ما يعادل ما بين 7 و8.80 دولار.

وقالت سايومي ماكينو (20 عاما) لتلفزيون رويترز في حانة دورانبار بوسط طوكيو "إنها مقرمشة مثل قشر اللوز وتتناغم بشكل رائع مع الشوكولاتة".

ورغم أن الحشرات تستخدم في بعض المطابخ الإقليمية فإنها ليست شائعة في جميع أنحاء اليابان.

وقال يوتا شينوهارا وهو طالب جامعي نظم الحدث إنه أراد أن يروج لثقافة بديلة للطعام.

وقال "أحب الحشرات وأعتقد أنه من الممتع حقا تناولها" مضيفا أنها مصدر مستدام أيضا للغذاء.

ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فإن الحشرات يمكن أن تكون مصدرا غنيا للدهون والبروتين والفيتامينات والألياف والمعادن.

ويحتفل العالم بعيد الحب الثلاثاء (14 فبراير شباط).