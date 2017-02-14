البث الحي
منوعات

شاهد: ماذا حدث لمترجم حرَّف كلام سائحة

14/2/2017

اعتقلت سلطات تنزانيا مرشدا سياحيا ظهر في مقطع مصور وهو يترجم كلام سائحة أجنبية بشكل خطأ من اللغة الإنجليزية إلى اللغة السواحيلية.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، أعطى وزير السياحة التنزاني جومانني مشيمبي، أوامره باعتقال المرشد السياحي غير المؤهل، بعدما انتشر الفيديو بشكل واسع المدى على منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت السائحة تعبر في كلمتها عن ابتهاجها بزيارة تنزانيا وتمتدح البلاد، في حين ترجمها المرشد بشكل وهمي وخاطئ. وقالت السائحة إنها أعجبت جدًا بتنزانيا ووجدتها بلدًا جميلًا ورائعًا بطبيعتها الخلابة التي تضم أنواعًا مختلفة وكثيرة من الحيوانات لم ترها في مكان آخر، وتحمست لها للغاية، كما أشادت بالشعب التنزاني الودود وطباعه الاجتماعية.

لكن المترجم حرّف كلام السائحة وقال على لسانها باللغة المحلية إنها مستاءة من شكوى التنزانيين الدائمة من المجاعة، رغم أن بإمكانهم أن يطبخوا الخضار المتوفر لديهم ويأكلوه.

وأضاف المترجم أن السائحة توصي سكان المناطق النائية في تنزانيا بأن يكفوا عن الشكوى وعن الحلم بمجيء رئيس البلاد إلى مناطقهم كي يطبخ لهم الطعام.. وكان المرشد السياحي يعمل في حديقة سيرينغيتي الوطنية قبل اعتقاله.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
المزيد من منوعات

تصوير عارضة أزياء عند الأهرامات يثير ضجة في مصر.. ومغردون يستنكرون اعتقال المصريين فقط وترك الأجانب

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل الإجتماعي)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)
الأكثر قراءة

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

سي إن إن: وثائق مسربة تكشف كيف تعاملت الصين مع بداية تفشي كورونا

مرضى سابقون بفيروس كورونا في الصين (رويترز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

شاهد: انقطاع مفاجئ للكهرباء أثناء مباراة لحظة تنفيذ ركلة جزاء

ساد الظلام الدامس أرجاء الاستاد ولم يعرف ما إذا كانت ركلة الجزاء سددت أم لا (موافع التواصل)