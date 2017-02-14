شاهد: ماذا حدث لمترجم حرَّف كلام سائحة

اعتقلت سلطات تنزانيا مرشدا سياحيا ظهر في مقطع مصور وهو يترجم كلام سائحة أجنبية بشكل خطأ من اللغة الإنجليزية إلى اللغة السواحيلية.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، أعطى وزير السياحة التنزاني جومانني مشيمبي، أوامره باعتقال المرشد السياحي غير المؤهل، بعدما انتشر الفيديو بشكل واسع المدى على منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت السائحة تعبر في كلمتها عن ابتهاجها بزيارة تنزانيا وتمتدح البلاد، في حين ترجمها المرشد بشكل وهمي وخاطئ. وقالت السائحة إنها أعجبت جدًا بتنزانيا ووجدتها بلدًا جميلًا ورائعًا بطبيعتها الخلابة التي تضم أنواعًا مختلفة وكثيرة من الحيوانات لم ترها في مكان آخر، وتحمست لها للغاية، كما أشادت بالشعب التنزاني الودود وطباعه الاجتماعية.

لكن المترجم حرّف كلام السائحة وقال على لسانها باللغة المحلية إنها مستاءة من شكوى التنزانيين الدائمة من المجاعة، رغم أن بإمكانهم أن يطبخوا الخضار المتوفر لديهم ويأكلوه.

وأضاف المترجم أن السائحة توصي سكان المناطق النائية في تنزانيا بأن يكفوا عن الشكوى وعن الحلم بمجيء رئيس البلاد إلى مناطقهم كي يطبخ لهم الطعام.. وكان المرشد السياحي يعمل في حديقة سيرينغيتي الوطنية قبل اعتقاله.