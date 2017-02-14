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شاهد: عرض طائرة إيرباص (A380) في متحف بباريس

14/2/2017

قررت فرنسا الثلاثاء تكريم الطائرة العملاقة إيرباص " إيه380 " بعرضها للزوار في المتحف الوطني للطيران بباريس.

وتأتي هذه خطوة بإيداع الطائرة " إيه380 " في المتحف كي تمنحها نفس مكانة الطائرة "بوينج 747" رغم تراكم التساؤلات بشأن مستقبل الطائرات الضخمة.

وانطلقت طائرة " إيه380 " مخصصة للتجارب وهي رابع طائرة تنتجها إيرباص وكانت ثاني طائرة " إيه380 " تحلق في عام 2005 من تولوز إلى لوبوجيه قرب باريس وعلى متنها 50 فنيا سيقضون شهورا لتجهيزها للزائرين.

وهذه هي المرة الثانية التي تنقل فيها فرنسا طائرة مخصصة للتجارب إلى متحف ويمثل القرار نصرا للراعين للمشروع الذين سعوا على مدار سنوات لطرح أكبر طائرة ركاب في العالم.

ويمكن للطائرة ذات الطابقين نقل 853 شخصا جميعهم بالدرجة الاقتصادية أو 544 وفقا للترتيب القياسي للمقاعد.

لكن وبعد أقل من عشر سنوات في الخدمة تبين أن الطائرة ذات الطابقين أقل نجاحا في القطاع التجاري عما رغب المصممون.

وستشهد الطائرة إحالتها للتقاعد ومعها طائرة "بوينج فانتاج 747 " كانت في وقت من الأوقات ضمن أسطول إير فرانس ومن المتوقع أن تصبح مقصدا سياحيا شهيرا حين يبدأ عرضها للزوار في العام المقبل.

وبدلت إير فرانس مؤخرا آخر طلبياتها لشراء طائرتي " إيه 380 " بثلاث طائرات أصغر من طراز " إيه-350 " في دلالة على تحول الطلب عنها إلى جيل جديد من الطائرات الأخف وزنا.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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