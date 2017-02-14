شاهد: دجاجة تستمتع بركوب الـ"رومبا" قبل دخول المقلاة!

أظهر مقطع مصور طريف للغاية تم التقاطه في مدينة ملبورن الأسترالية، دجاجة تستمتع بركوب جهاز تنظيف أرضية المنزل الكهربائي الـ"رومبا".

وأظهر الفيديو الذي نشرته صفحة "فيريال هوغ" على فيسبوك، الدجاجة وهي تقف بثبات على جهاز الرومبا الكهربائي وهو يتحرك في شتى الاتجاهات أثناء تنظيفه أرضية الغرفة.

وبدأت الدجاجة "تقرقر" استمتاعًا بتحركات الجهاز الجديد في كل الاتجاهات، وبدأت تواكبه صعودًا وهبوطًا في مشهد مثير للضحك.

وحظي الفيديو بانتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وجاءت أبرز التعليقات الساخرة لأحد المستخدمين "دقيقة من المتعة قبل دخول المقلاة".