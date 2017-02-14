البث الحي
منوعات

بسبب عيد الحب .. مظاهرات ومداهمة متاجر تبيع الواقي الذكري في إندونيسيا

تظاهرة في أندونيسيا احتجاجا على عيد الحب
تظاهرة في أندونيسيا احتجاجا على عيد الحب
14/2/2017

داهم عمدة مدينة بجزيرة سولاويزي الإندونيسية المتاجر التي تبيع الواقي الذكري عشية عيد الحب (الفلانتين)، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام.

واشتكى عمدة مدينة ماكاسار، محمد رمضان بومانتو، خلال عمليات تفتيش مفاجئة مساء الاثنين من أن المتاجر تبيع الواقي الذكري "كما لو كانت تبيع الحلوى"، بحسب ما ذكرته وكالة أنتارا الإندونيسية الرسمية.

ونقلت وكالة أنتارا عن المسؤول القول إن عيد الحب  "هو يوم للحب لكن ذلك لا يعني أن الأشخاص يمكنهم أن يفعلوا أي شيء تحت اسم الحب".

وقال بومانتو: "الأمر لا يتعلق بعيد الحب لكن بالانحدار الأخلاقي"، مضيفا أن المتاجر التي تبيع الواقي الذكري بدون قيود للمراهقين غير المتزوجين سيتم إلغاء تراخيصها.

كان بومانتو قد أصدر تعميما العام الماضي يطالب المتاجر في أكبر مدينة بشرق إندونيسيا ببيع الواقي الذكري إلى المتزوجين فقط. 

ونظمت طالبات في مدرسة إسلامية في إندونيسيا، تظاهرة أمس احتجاجا على عيد الحب، على اعتبار أنه عيد غربي يروج للانفلات الجنسي، وهتفت الطالبات شعارات ضد هذا العيد في التظاهرة التي اقيمت في مدرستهن في مدينة سورابايا ثاني كبرى مدن إندونيسيا، والواقعة على جزيرة جاوا.

وقالت باندو ساتريا إحدى المنظمات: "نظمنا هذه التظاهرة لأننا شاهدنا على التلفزيون أن عيد الحب مرتبط بالدعوة الى إقامة علاقات جنسية (خارج الزواج)، وهذا أمر مخيف".

المصدر : الألمانية + الفرنسية
المزيد من منوعات

تصوير عارضة أزياء عند الأهرامات يثير ضجة في مصر.. ومغردون يستنكرون اعتقال المصريين فقط وترك الأجانب

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل الإجتماعي)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)
الأكثر قراءة

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

سي إن إن: وثائق مسربة تكشف كيف تعاملت الصين مع بداية تفشي كورونا

مرضى سابقون بفيروس كورونا في الصين (رويترز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

شاهد: انقطاع مفاجئ للكهرباء أثناء مباراة لحظة تنفيذ ركلة جزاء

ساد الظلام الدامس أرجاء الاستاد ولم يعرف ما إذا كانت ركلة الجزاء سددت أم لا (موافع التواصل)