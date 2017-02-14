بسبب عيد الحب .. مظاهرات ومداهمة متاجر تبيع الواقي الذكري في إندونيسيا

داهم عمدة مدينة بجزيرة سولاويزي الإندونيسية المتاجر التي تبيع الواقي الذكري عشية عيد الحب (الفلانتين)، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام.

واشتكى عمدة مدينة ماكاسار، محمد رمضان بومانتو، خلال عمليات تفتيش مفاجئة مساء الاثنين من أن المتاجر تبيع الواقي الذكري "كما لو كانت تبيع الحلوى"، بحسب ما ذكرته وكالة أنتارا الإندونيسية الرسمية.

ونقلت وكالة أنتارا عن المسؤول القول إن عيد الحب "هو يوم للحب لكن ذلك لا يعني أن الأشخاص يمكنهم أن يفعلوا أي شيء تحت اسم الحب".

وقال بومانتو: "الأمر لا يتعلق بعيد الحب لكن بالانحدار الأخلاقي"، مضيفا أن المتاجر التي تبيع الواقي الذكري بدون قيود للمراهقين غير المتزوجين سيتم إلغاء تراخيصها.

كان بومانتو قد أصدر تعميما العام الماضي يطالب المتاجر في أكبر مدينة بشرق إندونيسيا ببيع الواقي الذكري إلى المتزوجين فقط.

ونظمت طالبات في مدرسة إسلامية في إندونيسيا، تظاهرة أمس احتجاجا على عيد الحب، على اعتبار أنه عيد غربي يروج للانفلات الجنسي، وهتفت الطالبات شعارات ضد هذا العيد في التظاهرة التي اقيمت في مدرستهن في مدينة سورابايا ثاني كبرى مدن إندونيسيا، والواقعة على جزيرة جاوا.

وقالت باندو ساتريا إحدى المنظمات: "نظمنا هذه التظاهرة لأننا شاهدنا على التلفزيون أن عيد الحب مرتبط بالدعوة الى إقامة علاقات جنسية (خارج الزواج)، وهذا أمر مخيف".