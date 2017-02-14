البث الحي
منوعات

احذر .. لا تبالغ في تحميص الخبز!

14/2/2017

يحب كثيرون تناول الخبز المقرمش لكن المبالغة في تحميصه ليصبح لونه بنيا داكنا قد تكون سببا في الإصابة بالسرطان بحسب خبراء.

ويوضح خبير السموم الغذائية برند شايفر من المعهد الألماني لتقييم المخاطر: " كلما أصبح الخبز داكنا ازداد محتواه من مادة الأكريلاميد ". 

ويعتقد الأطباء أن الأكريلاميد  مادة مسرطنة، وأشار شايفر إلى أن الأبحاث التي أجريت على الحيوان أثبتت هذا غير أنه لم يتم إجراء  دراسات علمية على البشر.  

ويوضح شايفر أن الأكريلاميد يطلق عندما تسخن الأطعمة النشوية التي تحتوي أيضا على الأحماض الأمينية الهليونية عند درجات عالية. ويزداد الأكريلاميد في الأطعمة التي تتجاوز درجة حرارتها نحو 120 درجة عند التسخين، وهي سامة للجينات ما يعني أنها تسبب ضررا للحمض النووي.  

ويقر شايفر بأن الخبراء لا يعرفون بالضبط مدى الخطورة الذي تلحقه هذه المادة.

ولكن إذا تناولت الخبز الداكن بين حين وآخر، كاستثناء، فلا حاجة للقلق؛ حيث يقول شايفر إن تناول كميات كبيرة وبشكل منتظم من الأكريلاميد هو الأمر الذي "ينطوي على مخاطر". 

وقد تحتوي القهوة أيضا على كميات متباينة من الأكريلاميد وهذا يتوقف إلى أي مدى جرى تحميص حبوبها. غير أن الخبراء يعتقدون أن مواد أخرى ربما تكافح هذا الأثر. 

ويقول شايفر مستشهدا بدراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية العام الماضي: " نعتقد أن القهوة تحتوي أيضا على مواد توفر نوعا من الحماية من آثار  المواد المسببة للسرطان ". 

ويظل من غير الواضح كيف يحدث هذا بالضبط ولكن الأبحاث تستبعد القهوة حتى الآن.

ويقول شايفر: "لا يوجد صلة بين الاستهلاك العالي من القهوة وزيادة خطر  الإصابة بالسرطان، بحسب الدراسة ".

المصدر : الألمانية
المزيد من منوعات

تصوير عارضة أزياء عند الأهرامات يثير ضجة في مصر.. ومغردون يستنكرون اعتقال المصريين فقط وترك الأجانب

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل الإجتماعي)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)
الأكثر قراءة

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

سي إن إن: وثائق مسربة تكشف كيف تعاملت الصين مع بداية تفشي كورونا

مرضى سابقون بفيروس كورونا في الصين (رويترز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

شاهد: انقطاع مفاجئ للكهرباء أثناء مباراة لحظة تنفيذ ركلة جزاء

ساد الظلام الدامس أرجاء الاستاد ولم يعرف ما إذا كانت ركلة الجزاء سددت أم لا (موافع التواصل)