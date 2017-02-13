ليغو باتمان يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

تصدر فيلم الرسوم المتحركة والمغامرات الجديد ليغو باتمان موفي إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع.

وحقق الفيلم إيرادات بلغت 55 مليونا و600 ألف دولار. ويؤدي الأصوات في الفيلم ويل أرنيت ومايكل سيرا وروزاريو دوسن ومن إخراج كريس مكاي.

وجاء في المركز الثاني فيلم الدراما والرومانسية الجديد (فيفتي شيدز داركر) بإيرادات بلغت 46 مليونا و800 ألف دولار.

والفيلم بطولة داكوتا جونسون وجيمي دورنان وإريك جونسون ومن إخراج جيمس فولي.

واحتل المركز الثالث الجزء الثاني من فيلم الحركة والإثارة (جون ويك) بإيرادات بلغت 30 مليون دولار.

والفيلم بطولة كيانو ريفز وريكاردو سكمارتشيو وإيان ماكشين ومن إخراج تشاد ستالسكي.

وتراجع فيلم الرعب والإثارة (سبليت) من المركز الأول في الأسبوع الماضي إلى المركز الرابع هذا الأسبوع محققا 9 ملايين و300 ألف دولار.

والفيلم بطولة جيمس ماكافوي وأنيا تيلور جوي وإخراج نايت شايمالان.

وتراجع الفيلم الدرامي (هيدن فيغرز) من المركز الرابع الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الخامس بإيرادات بلغت ثمانية ملايين دولار.

الفيلم بطولة تروغي هينسن وأوكتافيا سبنسر وكيفن كوستنر ومن إخراج تيودور ميلفي.