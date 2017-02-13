البث الحي
منوعات

ليغو باتمان يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

12/2/2017

تصدر فيلم الرسوم المتحركة والمغامرات الجديد ليغو باتمان موفي إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع.

وحقق الفيلم إيرادات بلغت 55 مليونا و600 ألف دولار. ويؤدي الأصوات في الفيلم ويل أرنيت ومايكل سيرا وروزاريو دوسن ومن إخراج كريس مكاي.

وجاء في المركز الثاني فيلم الدراما والرومانسية الجديد (فيفتي شيدز داركر) بإيرادات بلغت 46 مليونا و800 ألف دولار.

والفيلم بطولة داكوتا جونسون وجيمي دورنان وإريك جونسون ومن إخراج جيمس فولي.

واحتل المركز الثالث الجزء الثاني من فيلم الحركة والإثارة (جون ويك) بإيرادات بلغت 30 مليون دولار.

والفيلم بطولة كيانو ريفز وريكاردو سكمارتشيو وإيان ماكشين ومن إخراج تشاد ستالسكي.

وتراجع  فيلم الرعب والإثارة (سبليت) من المركز الأول في الأسبوع الماضي إلى المركز الرابع هذا الأسبوع محققا 9 ملايين و300 ألف دولار.

والفيلم بطولة جيمس ماكافوي وأنيا تيلور جوي وإخراج نايت شايمالان.

وتراجع الفيلم الدرامي (هيدن فيغرز) من المركز الرابع الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الخامس بإيرادات بلغت ثمانية ملايين دولار.

الفيلم بطولة تروغي هينسن وأوكتافيا سبنسر وكيفن كوستنر ومن إخراج تيودور ميلفي.      

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من منوعات

تصوير عارضة أزياء عند الأهرامات يثير ضجة في مصر.. ومغردون يستنكرون اعتقال المصريين فقط وترك الأجانب

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل الإجتماعي)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)
الأكثر قراءة

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

سي إن إن: وثائق مسربة تكشف كيف تعاملت الصين مع بداية تفشي كورونا

مرضى سابقون بفيروس كورونا في الصين (رويترز)