"لالا لاند" يحصد 5 جوائز من بافتا

حصد فيلم (لالا لاند) نصيب الأسد من جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون "بافتا" بفوزه بـ5 جوائز.

وأقيم حفل توزيع الجوائز في لندن، الأحد، ومن بين الجوائز التي فاز بها الفيلم، جائزة أفضل فيلم، وجائزة أفضل تصوير سينمائي، وجائزة أفضل موسيقى تصويرية.

وكان الفيلم قد رشح للفوز بعدد 11 جائزة من جوائز بافتا، ويأتي هذا النجاح في أعقاب فوز الفيلم بـ7 جوائز غولدن غلوب.

ويروي الفيلم قصة عازف بيانو جاز مكافح يدعى سيباستيان يقع في حب ميا وهي ممثلة طموحة في لوس آنغليس في العصر الحديث.

ويحاول سيباستيان جذب اهتمام الناس من الشباب والكبار لموسيقى الجاز التقليدية، بينما تأمل ميا أن تنال فرصة عمل بالتمثيل من خلال أحد الاختبارات التي أجرتها من أجل هذا الغرض في نهاية المطاف.

وفاز داميان تشازيل مخرج الفيلم بجائزة أفضل مخرج، وفازت إيما ستون بجائزة أفضل ممثلة عن مشاركتها في الفيلم.

ونال الممثل كيسي أفليك جائزة أفضل ممثل عن فيلم (مانشستر باي ذا سي)، ويدور الفيلم حول قصة أسرة من الطبقة العاملة تواجه عدة مآسٍ.

وحاز فيلم (آي دانيل بليك) جائزة أفضل فيلم بريطاني، وفاز ديف باتيل بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم (ليون)، ويتناول الفيلم قصة حقيقية لصبي هندي يتبناه زوجان أستراليان.

وحصدت فيولا ديفيس جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم (فنسز)، ويتناول الفيلم تحويل مسرحية حاصلة على جائزة بوليتزر وتحمل نفس الاسم إلى فيلم سينمائي.

وتتناول أحداث المسرحية حياة العمال الأمريكيين من أصل أفريقي في خمسينيات القرن العشرين.