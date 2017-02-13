البث الحي
منوعات

شاهد: يطهو طعاما على حرارة الشمس

13/2/2017

تمكن أسترالي من طهي شريحتين من اللحم المقدد وبيضة في مقلاة داخل سيارته مستغلًا حرارة الشمس المرتفعة النافذة من الزجاج!

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، شهد الساحل الشرقي لأستراليا موجة حر شديدة بشكل جعله يقع ضمن الـ 15 مكانًا الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة بالعالم.

وارتفعت درجات الحرارة  لتصل إلى 47,5 درجة مئوية، وهي موجة حر لم تشهدها البلاد منذ 158 عامًا، فيما ذكرت الأرصاد الجوية أن جنوب شرق أستراليا كان أكثر الأماكن سخونة على كوكب الأرض أمس الأحد.

واستغل رجل هذا الطقس شديد الحرارة وقام بطبخ قطعتي اللحم والبيضة في مقلاة بعدما عرضها لحرارة الشمس الشديدة التي نفذت من زجاج السيارة ووصلت لـ49 درجة مئوية كانت كافية بالفعل لطهي الطعام ومن ثم تناوله!

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
المزيد من منوعات

تصوير عارضة أزياء عند الأهرامات يثير ضجة في مصر.. ومغردون يستنكرون اعتقال المصريين فقط وترك الأجانب

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل الإجتماعي)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)
الأكثر قراءة

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

سي إن إن: وثائق مسربة تكشف كيف تعاملت الصين مع بداية تفشي كورونا

مرضى سابقون بفيروس كورونا في الصين (رويترز)