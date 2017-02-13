شاهد: يطهو طعاما على حرارة الشمس

تمكن أسترالي من طهي شريحتين من اللحم المقدد وبيضة في مقلاة داخل سيارته مستغلًا حرارة الشمس المرتفعة النافذة من الزجاج!

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، شهد الساحل الشرقي لأستراليا موجة حر شديدة بشكل جعله يقع ضمن الـ 15 مكانًا الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة بالعالم.

وارتفعت درجات الحرارة لتصل إلى 47,5 درجة مئوية، وهي موجة حر لم تشهدها البلاد منذ 158 عامًا، فيما ذكرت الأرصاد الجوية أن جنوب شرق أستراليا كان أكثر الأماكن سخونة على كوكب الأرض أمس الأحد.

واستغل رجل هذا الطقس شديد الحرارة وقام بطبخ قطعتي اللحم والبيضة في مقلاة بعدما عرضها لحرارة الشمس الشديدة التي نفذت من زجاج السيارة ووصلت لـ49 درجة مئوية كانت كافية بالفعل لطهي الطعام ومن ثم تناوله!