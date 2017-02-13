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شاهد: ملكة الليمبو تمر أسفل سيارة دون لمسها

13/2/2017

في لحظة لا تصدق، تمكنت فتاة من ثني جسدها والمرور أسفل سيارة دفع رباعي، حاملة 4 من أكواب من الشراب دون أن تسكب منها قطرة!

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تعرف شيميكا تشارليز (23 عامًا) بملكة الليمبو بعدما حصدت لقبين عالميين من موسوعة غينيس للأرقام القياسية بمرورها بسلام من أسفل ارتفاعات منخفضة للغاية 8,5 بوصات أي بارتفاع زجاجة مياه غازية صغيرة!

وظهرت ملكة الليمبو في مقطع مصور نشرته على صفحتها بموقع تويتر، وهي تعبر بتوازن وسلاسة مدهشين، أسفل سيارة دفع رباعي حاملة أكواب من المشروبات في كلتا يديها دون أن توقع منها قطرة واحدة.

وبدأت شيميكا ممارسة رقص الليمبو الشهير، منذ أن كان عمرها 14 عامًا، وتقضي 6 ساعات يوميًا في التدريب، وهي تعيش الآن في بوفالو بنيويورك، لكنها تنحدر من جمهورية ترينيداد وتوباغو وهي دولة تقع في جنوب البحر الكاريبي على بعد 11 كيلومترًا من فنزويلا.

ومؤخرًا ظهرت ملكة الليمبو في مقطع شهير غزا منصات التواصل الاجتماعي، وهي تعبر أسفل المقاعد في قاعة الانتظار بمطار فيلادلفيا، ما أذهل الجميع.

ورغم أن الأمر بالغ الصعوبة ويستغرق الكثير من التركيز والتوازن والسيطرة على النفس فإن ملكة الليمبو تقول إنها فخورة بقدراتها الاستثنائية وأصبحت ضيفة محببة في كثير من البرامج التلفزيونية الأمريكية.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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