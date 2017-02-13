شاهد: متهم يقذف القضاة بالمقاعد بعد الحكم عليه

رصدت كاميرات المراقبة في قاعة محكمة بولاية انديانا الأمريكية، لحظة إلقاء متهم 4 مقاعد على القضاة بعد الحكم عليه بالسجن لمدة سنة.

وبحسب صحيفة ذا ريبابلك الأمريكية وقناة فوكس 59، فقد أدانت المحكمة الشاب جوردان روديز (20 عامًاً) وأصدرت ضده حكمًا بالحبس لمدة عام بعدما ثبت أنه مذنب.

وبمجرد سماعه نطق الحكم بدأ الشاب في الصراخ وقام بعنف وبسرعة بحمل 4 كراسي وقذفها باتجاه القاضي، كما حاول ضرب المدعي العام، جيريمي فيسك، ما أدى إلى تلف جهاز كمبيوتر بالمكان فيما لم يصب القاضي والادعاء بأذى.

وقررت القاضية كاثلين تيغ كوريدين إضافة 60 يومًا سجنا للشاب بتهمة ازدراء المحكمة، بالإضافة إلى 30 يومًا حبسا كلما تكرر نطق الشاب ألفاظ بذيئة أو مبتذلة داخل القاعة.