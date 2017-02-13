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شاهد: لحظات مؤثرة لرضيع "أصم" يسمع صوت أمه لأول مرة

13/2/2017

في لقطات صورت في ولاية أوهايو الأمريكية سجلت أم لحظة استماع طفلها لصوتها بوضوح للمرة الأولى من خلال سماعتي أذن.

وفي الثامن من الشهر الجاري فبراير / شباط وضع الأطباء أجهزة طبية للطفل حتى يسمع من حوله وكان أول ما سمع صوت أمه وبدت عليه علامات الفرح بعد سماعه لصوتها.

ويعاني الطفل منذ ولادته ضعفا شديدا في السمع ولم يكن بمقدوره سماع الأصوات بوضوح.

وفي الفيديو تسأله والدته : هل تسمع أمك؟ هل يمكنك السماع؟’ وكان الطفل يضحك

وكتبت الأم في وقت لاحق على الإنترنت "ابني الذي كان فاقدا للسمع تمكن من سماع صوتي لأول مرة".

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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