شاهد: لحظات مؤثرة لرضيع "أصم" يسمع صوت أمه لأول مرة

في لقطات صورت في ولاية أوهايو الأمريكية سجلت أم لحظة استماع طفلها لصوتها بوضوح للمرة الأولى من خلال سماعتي أذن.

وفي الثامن من الشهر الجاري فبراير / شباط وضع الأطباء أجهزة طبية للطفل حتى يسمع من حوله وكان أول ما سمع صوت أمه وبدت عليه علامات الفرح بعد سماعه لصوتها.

ويعاني الطفل منذ ولادته ضعفا شديدا في السمع ولم يكن بمقدوره سماع الأصوات بوضوح.

وفي الفيديو تسأله والدته : هل تسمع أمك؟ هل يمكنك السماع؟’ وكان الطفل يضحك

وكتبت الأم في وقت لاحق على الإنترنت "ابني الذي كان فاقدا للسمع تمكن من سماع صوتي لأول مرة".