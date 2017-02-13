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منوعات|الصين

شاهد: قط يدافع عن نقوده بشراسة

13/2/2017

أظهر مقطع مصور لقطات طريفة ترصد قطًا يدافع عن أمواله بشراسة، ما أثار دهشة وإعجاب المارة بالصين.

وبحسب تليفزيون الصين المركزي، تم رصد اللقطات في منطقة ووهان بمقاطعة هوبي، وظهر فيها القط الذكي وهو يحاول حماية نقوده التي قام بجمعها ويدافع عنها بشراسة.

وظهر القط الوسيم جالسًا في هدوء داخل حفرة بأحد الجدران وأمامه عملات معدنية وورقية وهدايا أعطاها له المارة، مترصدًا كل يد تمتد نحوه، ويهاجم بمخالبه أحدهم حينما حاول التقاط شيء من نقوده على سبيل المزاح.

وحظي الفيديو الطريف بانتشار وإعجاب واسعين على شبكة الإنترنت، كما تداوله عدد من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء.

المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب
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