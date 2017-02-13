شاهد: سمك يعيش عدة أشهُر خارج الماء

تداول مستخدمون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطعًا مصورًا لنوع غريب من الأسماك يعيش عدة أشهر خارج الماء.

وظهر السمك وقد كفّن نفسه بغطاء من الطين تاركًا فتحة صغيرة للتنفس، بعدما دفن نفسه في الطين وكون طبقة حوله وظل في حالة سبات لحين عودة المياه الضحلة، ويبقى على قيد الحياة هكذا ربما لأيام أو أشهر.

وأظهر الفيديو عددًا من الرجال يتجمعون حول إحدى الفتحات بالأرض الطينية التي تؤوي هذا النوع من الأسماك، ويقوم أحدهم بحفرها مستخدمًا الفأس حتى يخرج شيئًا يشبه قطعة حجر طولية، يتبين بعد إزالة الطبقة الخارجية أنها السمكة وقد غلّفت نفسها بطبقة الطين.

وبمجرد إزالة الغطاء الطيني من فوق السمكة تجدها تتحرك بين يديك محاولة الهرب، ويطلق على هذا النوع اسم "سمكة الطين".

وتنتمي هذه السمكة لفصيلة البرمائيات، وتعيش في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية والمعتدلة والمحيط الهادئ وساحل المحيط الأطلسي في أفريقيا.

وتستطيع تلك السمكة استخدام زعانفها الصدرية في المشي على الأرض، متأقلمة تمامًا مع حركة المد والجزر، وهي نشيطة جدا خارج الماء.