شاهد: أمريكي يدق 38 مسمارًا برأسه في دقيقتين

نشرت موسوعة غينيس العالمية، مقطعًا مصورًا لـ"الرجل المطرقة" والذي حقق رقمًا قياسيًا بدق 38 مسمارًا باستخدام جمجمته خلال دقيقتين!

وتمكن جون فيرارو –المولود في مدينة بوسطن الأمريكية- خلال دقيقتين فقط من تحطيم الرقم القياسي حيث استبدل المطرقة بجمجمته القوية ودق 38 مسمارًا في لوح خشبي.

ويلقب فيرارو بـ"الرأس المطرقة" حيث يملك جمجمة قوية أكثر سمكًا 3 مرات من السُمك المتوسط المعروف للجماجم البشرية، كما أنه مصارع محترف يحمل اسم "جينو مارتينو".

وسجل فيرارو من قبل رقمًا قياسيًا بدقه 13 مسمارًا طويلاً بجمجمته في أقل من دقيقة، كما استطاع كسر 45 كتلة إسمنتية فوق رأسه باستخدام كرة بولينغ خلال 3 دقائق فقط!

وظهرت موهبة فيرارو عندما كان طفلا، حيث اخترق بابًا خشبيًا برأسه أثناء مطاردته لشقيقه.