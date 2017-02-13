البث الحي
منوعات

شاهد: أمريكي يدق 38 مسمارًا برأسه في دقيقتين

13/2/2017

نشرت موسوعة غينيس العالمية، مقطعًا مصورًا لـ"الرجل المطرقة" والذي حقق رقمًا قياسيًا بدق 38 مسمارًا باستخدام جمجمته خلال دقيقتين!

وتمكن جون فيرارو –المولود في مدينة بوسطن الأمريكية- خلال دقيقتين فقط من تحطيم الرقم القياسي حيث استبدل المطرقة بجمجمته القوية ودق 38 مسمارًا في لوح خشبي.

ويلقب فيرارو بـ"الرأس المطرقة" حيث يملك جمجمة قوية أكثر سمكًا 3 مرات من السُمك المتوسط المعروف للجماجم البشرية، كما أنه مصارع محترف يحمل اسم "جينو مارتينو".

وسجل فيرارو من قبل رقمًا قياسيًا بدقه 13 مسمارًا طويلاً بجمجمته في أقل من دقيقة، كما استطاع كسر 45 كتلة إسمنتية فوق رأسه باستخدام كرة بولينغ خلال 3 دقائق فقط!

وظهرت موهبة فيرارو عندما كان طفلا، حيث اخترق بابًا خشبيًا برأسه أثناء مطاردته لشقيقه.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

تصوير عارضة أزياء عند الأهرامات يثير ضجة في مصر.. ومغردون يستنكرون اعتقال المصريين فقط وترك الأجانب

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل الإجتماعي)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)
الأكثر قراءة

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

سي إن إن: وثائق مسربة تكشف كيف تعاملت الصين مع بداية تفشي كورونا

مرضى سابقون بفيروس كورونا في الصين (رويترز)