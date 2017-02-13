أديل تكتسح جوائز "غرامي" وبيونسيه تكتفي بجائزتين

اكتسحت المغنية البريطانية أديل حفل جوائز "غرامي" الموسيقية وحققت انتصارا تاريخيا مفاجئا على منافستها الأمريكية بيونسيه.

وفازت أديل الأحد بأكبر ثلاث جوائز، وهي أفضل ألبوم وأفضل أغنية مسجلة وأغنية العام، لتحقق بهذا انتصارا تاريخيا مفاجئا على المغنية الأمريكية بيونسيه.

وفازت أديل (28 عاما) بجوائز غرامي الخمسة التي رشحت لها بما في ذلك عن ألبومها "25" وأغنيتها الناجحة (Hello). وأصبحت بذلك أول فنان يفوز بالجوائز الثلاثة الكبرى مرتين في تاريخ غرامي بعد أن فازت بها في 2012 عن ألبومها "21".

وكانت بيونسيه (35 عاما) قادت ترشيحات غرامي بتسع جوائز عن ألبومها الناجح (ليمونيد) الذي يتناول قضايا العرق والمساواة بين الجنسين والخيانة، لكنها فازت بجائزتين فقط مما أحبط آمالها في الفوز بجائزة غرامي أفضل ألبوم في العام للمرة الأولى في تاريخها.

وبدت أديل التي حصدت خلال مسيرتها الفنية 15 جائزة غرامي في المجمل مذهولة، وقالت للصحفيين خلف الكواليس إنها تشعر "بأن هذا هو وقتها (بيونسيه) لتفوز."

وقالت أديل لبيونسيه لدى تسلمها الجائزة "ملكتي ومحبوبتي هي الملكة بي".

وأضافت: "لا يسعني قبول هذه الجائزة وأشعر بالتواضع الشديد والامتنان. لكن فنانة حياتي هي بيونسيه. وهذا الألبوم بالنسبة لي -ألبوم ليمونيد- عمل ضخم."

أما بيونسيه فقد جذبت الأنظار في الحفل، كونه أول ظهور لها منذ إعلانها المفاجئ قبل 12 يوما أنها في انتظار ميلاد توأمين.