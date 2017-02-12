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شاهد: يسيطر على "ملك الكوبرا" بيدين عاريتين

12/2/2017

رصد مقطع مصور لقطات مرعبة للحظة سيطرة صياد ثعابين على ملك الكوبرا العملاق في تايلاند ممسكًا إياه بيديه العاريتين!

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد انتاب القرويون في سارابوري قلقًا كبيرًا حينما عثروا على الكوبرا القاتلة، وأبلغوا على الفور الشاب صياد الثعابين للإمساك بها.

ويتميز صياد الثعابين بأساليبه الغريبة لإخضاع الكوبرا الضخمة، حيث وجه الثعبان بقطعة معدنية طويلة في يده ثم أحكم السيطرة بيده الأخرى على رأس الأفعى التي أصدرت فحيحًا يدل على إمكانية الهجوم، ثم حملها داخل كيس أبيض كبير، كل ذلك بيديه العاريتين!

وكوبرا الملك هو أطول ثعبان سام في العالم، ويمكن أن تنمو إلى طول 5.5 أمتار، ويمكنه تقديم سُم بمقدار 7 ملليلتر في لدغة واحدة يكفي لقتل 20 شخصًا أو فيل.

ويوجد ثعبان كوبرا الملك القاتل في الغالب في الهند وجنوب الصين وجنوب شرق آسيا وحول الغابات، ولحسن الحظ فإن ملك الكوبرا خجول ويحاول تجنب البشر كلما كان ذلك ممكنًا، لكنه شديد العدوانية عندما يهاجم.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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