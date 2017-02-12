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شاهد: يؤدون رقصة شهيرة في جنازة صاحبهم

12/2/2017

أدى مجموعة من الأصدقاء وعائلة شاب أسترالي رقصة الهاكا الشهيرة لتوديعه أثناء مراسم جنازته.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن يوهان أوفنير (28 عامًا) لقى مصرعه في بروكلين ستراند وسط بريسبان في يناير/كانون الثاني، أثناء تصويره فيديو كليب لفريق "بليس إن إيسو" لرقصة الهيب هوب وذلك إثر تعرضه لقذيفة مخصصة لإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وقرر أصدقاء أوفنير وعائلته أداء رقصة الهاكا التراثية الشهيرة أثناء جنازته السبت تكريمًا له، وتجمع المشيعون في كنيسة بجزيرة تابعة لمدينة غولد كوست الأسترالية لتقديم تعازيهم لزوجته وابنته البالغة من العمر 6 سنوات.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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