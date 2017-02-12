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شاهد: لصوص يحطمون صرافًا آليًا بشاحنة مسروقة

12/2/2017

رصدت كاميرات المراقبة في أحد شوارع هيوستن بتكساس الأمريكية، لحظة اصطدام شاحنة بجهاز صرف آلي بهدف تحطيمه من أجل السرقة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، قام 3 لصوص بسرقة شاحنة بيك-أب (سيارة نصف نقل) من نوع تان فورد F250، واستخدموها في تحطيم ماكينة الصرف الآلي "إيه تي إم"، لكنهم فشلوا في تحطيمها.

وقام اللصوص بمحاولات أخرى لفتحها عن طريق قطعة حديد، لكنهم فشلوا أيضًا وفروا هاربين سيرًا على الأقدام في اتجاه غير معروف.

ورصدت السلطات في تكساس مكافأة قدرها 5 آلاف دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد في القبض على اللصوص الثلاثة.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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