شاهد: ظهور حيوان غامض في أدغال أستراليا

رصد مقطع مصور لقطات غريبة لحيوان غامض "نصف قط ونصف كنغر" يتجول بين الشجيرات في الغابات الأسترالية.

ونشرت صحيفة ميرور البريطانية، المقطع الغريب الذي التقط بواسطة كاميرا رؤية ليلية، ويظهر فيه المخلوق الغامض عبارة عن نصف قط ونصف كنغر وهو يتسلل وسط الأشجار في الأدغال بحثًا عن الغذاء.

وظهر الحيوان الغريب وهو يقف على رجليه الخلفيتين ويتلفت ليلاً قبل أن يواصل جولته وسط الشجيرات، ونشر أحد المستخدمين ويدعى إيمون ووستر اللقطات عبر موقع فيسبوك وأطلق عليه "حيوان سيدني" بعد أن وجد صعوبة في التعرف عليه.

وانتشر المقطع بشكل واسع المدى على مواقع التواصل الاجتماعي وانهالت التعليقات التي تحاول الإجابة على سؤال ناشر الفيديو حيث كتب "وجدت هذا المخلوق الغريب أمام الكاميرا، هل تعرف عليه أي شخص؟".

وتباينت ردود المستخدمين بشأن الحيوان الغامض، فالبعض يرى أنه كنغر شجري، والبعض قال إنه ربما يكون حيوان الولب، وآخرون يرون أنه حيوان هجين.