البث الحي
منوعات

شاهد: طفل معجزة بعمر 3 سنوات يتابعه مليون شخص

12/2/2017

فجأ طفل إيراني بعمر 3 سنوات، العالم بمهارته وخفته ورشاقته في لعب الجمباز منافسًا بذلك لاعبي الجمباز العالميين.

وظهرت موهبة آرات حسيني للعالم منذ العام الماضي وهو في عمر العامين حين ظهر في مقاطع تداولتها وسائل الإعلام، ومنها المواقع الالكترونية لصحيفتي ديلي ميل وذا صن البريطانيتين وبرايت سايد الشهير.

وأظهرت تلك المقاطع  قدراته المميزة للغاية في أداء حركات الجمباز المعقدة.

وأنشأ والده حسابًا باسم آرات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وانستغرام، وتويتر، ويوتيوب، ليحظى بمتابعة نحو مليون شخص، وينشر بشكل شبه يومي على انستغرام مقاطع مصورة للطفل "المعجزة" وهو يؤدي حركات الجمباز الصعبة.

وظهر آرات في مقطع مصور وهو يتسلق الجدران ويتشقلب للخلف بتوازن كبير وينفذ حركات بهلوانية وصعبة للغاية والتي لا يقوم بها إلا أبرع لاعبي الجمباز في العالم.

وبدأ الطفل آرات تعلم هذه الحركات المعقدة بدعم من والديه عندما كان عمره 9 أشهر فقط مما يعد أمراً نادراً.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
المزيد من منوعات

احتفاء إسرائيلي بأول حفل زفاف يهودي رسمي في الإمارات (فيديو)

إسرائيل تحتفي بأول حفل زفاف يهودي يقام في الإمارات (مواقع التواصل)

تصوير عارضة أزياء عند الأهرامات يثير ضجة في مصر.. ومغردون يستنكرون اعتقال المصريين فقط وترك الأجانب

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل الإجتماعي)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)
الأكثر قراءة

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

سي إن إن: وثائق مسربة تكشف كيف تعاملت الصين مع بداية تفشي كورونا

مرضى سابقون بفيروس كورونا في الصين (رويترز)