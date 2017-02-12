شاهد: طفل معجزة بعمر 3 سنوات يتابعه مليون شخص

فجأ طفل إيراني بعمر 3 سنوات، العالم بمهارته وخفته ورشاقته في لعب الجمباز منافسًا بذلك لاعبي الجمباز العالميين.

وظهرت موهبة آرات حسيني للعالم منذ العام الماضي وهو في عمر العامين حين ظهر في مقاطع تداولتها وسائل الإعلام، ومنها المواقع الالكترونية لصحيفتي ديلي ميل وذا صن البريطانيتين وبرايت سايد الشهير.

وأظهرت تلك المقاطع قدراته المميزة للغاية في أداء حركات الجمباز المعقدة.

وأنشأ والده حسابًا باسم آرات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وانستغرام، وتويتر، ويوتيوب، ليحظى بمتابعة نحو مليون شخص، وينشر بشكل شبه يومي على انستغرام مقاطع مصورة للطفل "المعجزة" وهو يؤدي حركات الجمباز الصعبة.

وظهر آرات في مقطع مصور وهو يتسلق الجدران ويتشقلب للخلف بتوازن كبير وينفذ حركات بهلوانية وصعبة للغاية والتي لا يقوم بها إلا أبرع لاعبي الجمباز في العالم.

وبدأ الطفل آرات تعلم هذه الحركات المعقدة بدعم من والديه عندما كان عمره 9 أشهر فقط مما يعد أمراً نادراً.