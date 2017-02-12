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شاهد: خنازير تمزق ثعبانًا التهم أحد صغارها

12/2/2017

انتقمت مجموعة من الخنازير البرية من ثعبان عملاق ومزقته إربًا لالتهامه أحد صغارها.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية, انقض 8 من الخنازير الغاضبة على الثعبان الضخم وأخذت تمزقه إرباً انتقاماً منه بعدما أكل أحد صغارها.

وظهر الثعبان في مقطع مصور بجسم منتفخ نتيجة التهام الخنزير الصغير، بينما انقض عليه 8 خنازير متوحشة من كل الجهات وظلت تسحبه من ذيله وتعضه بقوة في كل مكان بجسده حتى قضت عليه.

ويُعتقد أن هذا الفيديو تم تصويره في شهر مايو/أيار من العام الماضي في لاوس بجنوب شرق آسيا، وحظي بانتشار واسع عقب تداوله قبل أيام على الإنترنت.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
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