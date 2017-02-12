شاهد: خنازير تمزق ثعبانًا التهم أحد صغارها

انتقمت مجموعة من الخنازير البرية من ثعبان عملاق ومزقته إربًا لالتهامه أحد صغارها.
وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية, انقض 8 من الخنازير الغاضبة على الثعبان الضخم وأخذت تمزقه إرباً انتقاماً منه بعدما أكل أحد صغارها.
وظهر الثعبان في مقطع مصور بجسم منتفخ نتيجة التهام الخنزير الصغير، بينما انقض عليه 8 خنازير متوحشة من كل الجهات وظلت تسحبه من ذيله وتعضه بقوة في كل مكان بجسده حتى قضت عليه.
ويُعتقد أن هذا الفيديو تم تصويره في شهر مايو/أيار من العام الماضي في لاوس بجنوب شرق آسيا، وحظي بانتشار واسع عقب تداوله قبل أيام على الإنترنت.