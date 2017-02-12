إنقاذ عشرات الحيتان الجانحة بعد نفوق المئات

اكتملت عملية إنقاذ كبرى لعشرات الحيتان الجانحة بعد نفوق المئات على شاطئ ناء في نيوزيلندا.

وتمكن نحو 240 حوتًا جانحًا من العودة مرة أخرى إلى البحر المفتوح، في منطقة الخليج الذهبي الخلابة في نيوزيلندا بعد واحدة من أضخم عمليات الجنوح الجماعي للحيتان في البلاد.

وقال هيرب كريستوفر، المتحدث باسم إدارة الحفاظ على البيئة لوكالة الأنباء الألمانية، إن الغالبية العظمى من الحيتان الصغيرة أعادت نفسها إلى المياه خلال المد العالي الليلة الماضية.

وأضاف أنه تم إرشاد مجموعة صغيرة إلى المياه العميقة حتى يتمكنوا من الانضمام إلى الحيتان الأخرى بمساعدة 100 متطوع و3 زوارق.

ومنذ ليلة الخميس الماضي جنح نحو 650 حوتًا نحو شواطئ منطقة "فيرويل سبيت" التي يبلغ طولها 23 كيلومترًا في الجزء الشمالي من ساوث آيلاند، ولم يتمكن نحو 350 حوتًا من النجاة، ونفق معظمهم قبل أن يتم اكتشافهم يوم الجمعة.

وهذا أضخم جنوح معروف للحيتان في نيوزيلندا منذ عام 1985 عندما جنح 450 حوتا في أوكلاند.

وعادة ما تعلق الحيتان بالخليج الذهبي وهي منطقة نائية أعلى الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا لكنها من أشهر مناطق قضاء العطلات.

وتقول منظمة الإنقاذ البحري (جوناه ووتش) إن ضحالة مياه الخليج تصعّب على الحيتان العودة إلى مياه أكثر عمقًا.