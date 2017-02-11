كرة قدم تسبح في الفضاء لمدة 30 عاما وترتطم بنافذة المحطة الفضائية الدولية

في العام 1986 انفجر مكوك الفضاء "تشالنجر" أثناء صعوده إلى الفضاء، لكن كرة قدم نجت من الانفجار وظهرت أخيرا بطريقة غير متوقعة.

كان أحد أفراد طاقم تشالنجر "إليسون أونيزوكا" قد اصطحب معه الكرة الخاصة بفريق المدرسة التي تدرس فيها ابنته، لكن المكوك انفجر ولقي جميع أفراد الطاقم حتفهم، إلا أن الكرة ظلت تسبح في الفضاء لمدة 30 عاما قبل أن يفاجأ رائد الفضاء "شين كمبروه" بالكرة ترتطم بنافذة المحطة الفضائية الدولية التي يعمل بها.

وتظهر الكرة في الصور وهي تحمل توقيعات لابنة رائد الفضاء "أونيزكا" وأصدقائها بالمدرسة، كما بدت سليمة رغم مرور السنوات على وجودها في الفضاء.

وكان 7 رواد فضاء قد لقوا مصرعهم بعد انفجار مكوك الفضاء "تشالنجر" عام 1986.