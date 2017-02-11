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منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: رياح عاتية تقلب شاحنة ضخمة فوق سيارة شرطة

11/2/2017

أظهر تسجيل مصور التقطته كاميرا مثبتة في سيارة شرطة شاحنة تنقلب على سيارة أخرى للشرطة على طريق سريع في ولاية وايومنغ الأمريكية.

وتسببت قوة الرياح في انقلاب الشاحنة على سيارة دورية كانت متوقفة على جانب الطريق.

ولم يكن هناك أي شخص داخل سيارة الشرطة وقت الحادث، كما لم يصب السائق وراكب أخر كان معه في الشاحنة.

وسجلت سرعة الرياح في المنطقة 150 كيلومترا في الساعة في وقت وقوع الحادث.

وقالت مصادر في الشرطة إن الطريق السريع كان مغلقا أمام المركبات الخفيفة وثقيلة الوزن في ذلك الوقت بسبب الرياح وأن سائق الشاحنة حصل على مخالفة سير.

المصدر : أسوشيتد برس
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