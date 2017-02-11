شاهد: رياح عاتية تقلب شاحنة ضخمة فوق سيارة شرطة

أظهر تسجيل مصور التقطته كاميرا مثبتة في سيارة شرطة شاحنة تنقلب على سيارة أخرى للشرطة على طريق سريع في ولاية وايومنغ الأمريكية.

وتسببت قوة الرياح في انقلاب الشاحنة على سيارة دورية كانت متوقفة على جانب الطريق.

ولم يكن هناك أي شخص داخل سيارة الشرطة وقت الحادث، كما لم يصب السائق وراكب أخر كان معه في الشاحنة.

وسجلت سرعة الرياح في المنطقة 150 كيلومترا في الساعة في وقت وقوع الحادث.

وقالت مصادر في الشرطة إن الطريق السريع كان مغلقا أمام المركبات الخفيفة وثقيلة الوزن في ذلك الوقت بسبب الرياح وأن سائق الشاحنة حصل على مخالفة سير.