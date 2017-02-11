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شاهد: إجبار أم على الولادة داخل زنزانة في أمريكا

11/2/2017

أظهرت لقطات تلفزيونية إجبار أم على الولادة على أرضية زنزانة بعد إلقاء القبض عليها بسبب جنحة سير في ولاية ميشيغن الأمريكية.

وأودعت جيسيكا بريستون/27 عاما/ سجن مقاطعة ماكومب في ديترويت بولاية ميشيغن في آذار/مارس الماضي بتهمة القيادة برخصة موقوفة.

وتم إيداعها في الحبس لعدم قدرتها على سداد كفالة قدرها 10 آلاف دولار، وكان يتوقع بقاؤها في السجن خمسة أيام في انتظار تحديد موعد مثولها أمام المحكمة.

وفي اليوم الخامس، دخلت في الولادة، وأخبرت القائمين على الوضع الصحي في السجن أنها على وشك وضع جنينها، إلا أنهم لم يصدقوها ورفضوا ذهابها إلى المستشفى، وفقا لصحيفة "ذي ميرور" البريطانية.

واضطرت المرأة، التي دخلت السجن لعدم دفعها لتذكرة صف سيارتها، لوضع جنينها قبل شهر من موعد ولادته على سرير قذر.

ونقلت تقارير إخبارية عن المرأة قولها إنها تعتزم وصديقها والد الطفل رفع دعوى على السجن بتهمة معاملتها بصورة مهينة.

وبعد الولادة نقلت المرأة وطفلها إلى المستشفى حيث خضعا لفحص طبي ثم عادت مرة أخرى للسجن لتظل فيه أسبوعا آخر.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
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