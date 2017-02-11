بريطانية تعثر على فستان زفافها الذي يعود إلى القرن التاسع عشر من خلال فيسبوك

عثرت عروس بريطانية على فستان زفافها الذي يرجع لعام 1870 بعدما فقدته إثر إفلاس محل تنظيف الملابس الذي أرسلته إليه لتنظيفه.

وأطلقت العروس محطمة القلب مناشدة يائسة للعثور على فستان زفافها العتيق بعدما أضاعه متجر التنظيف الجاف.

وقالت تيس نويل/29 عاما/ إنها ارتدت في حفل زفافها الذي أقيم في حزيران/يونيو العام الماضي فستان والدة جدتها الذي يرجع للعام 1870.

ولكن العروس انهارت بعد أن اكتشفت أن إرث العائلة الذي لا يقدر بثمن قد ضاع عقب إفلاس محل التنظيف الجاف الذي تتعامل معه.

وكتبت العروس قبل دقائق على حسابها أنها تلقت مكالمة هاتفية من مالك أرض محل التنظيف والذي أخبرها أنه عثر على الفستان مغلفا وغير نظيف.

وأعربت نويل عن سعادتها البالغة في نجاح منشدتها التي أطلقتها من هادينغتون بلوثيان الشرقية باسكتلندا عبر فيسبوك لتعقب الفستان.

وقالت في المناشدة: " لقد اكتشفت أن متجر التنظيف الجاف أضاع فستان زفافي المحبب. لقد صنعته والدة جدتي في العام 1870 وارتديته في يونيو/حزيران 2016 ".

واختتمت منشورها قائلة " أدرك أن هناك قضايا أكبر بكثير في العالم ولكن هذا يعني العالم بالنسبة لي. فهناك الكثير من الذكريات الأسرية محاكة في خيوطه."