البث الحي
منوعات|الفلبين

إقالة نحو 100 شرطي في الفلبين لتعاطيهم مخدرات

الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي
الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي
11/2/2017

قال مسؤول بارز بالفلبين السبت إن الشرطة الفلبينية أقالت نحو 100 شرطي منذ بداية العام لتعاطيهم المخدرات في إطار عملية تطهير للشرطة.

وأوقف الرئيس رودريغو دوتيرتي عمليات الشرطة لمكافحة المخدرات. وكان أكثر من 7700 شخص قتلوا منذ أن أطلق دوتيرتي حربه الدامية ضد المخدرات قبل سبعة شهور بينهم 2500 قتلوا في عمليات للشرطة في حين يجري التحقيق في بقية وقائع القتل.

وكان دوتيرتي يدافع بقوة عن الشرطة في وجه غضب دولي جراء عدد القتلى الكبير إلا أن ثقته اهتزت بعد مقتل رجل أعمال كوري جنوبي بنهاية العام الماضي على يد رجال شرطة فاسدين.

وقال المفتش العام بوزارة الداخلية ألفيغار تريامبولو إن 90 شرطيا أُقيلوا منذ بداية العام كما أُقيل تسعة العام الماضي.

وتابع "من ضبطوا يتعاطون المخدرات يجب إقالتهم تماشيا مع قواعد الخدمة المدنية. إنها تهمة خطيرة" مضيفا أنه تعهد لقائد الشرطة بسرعة حل قضايا معلقة.

وقال إنه سيتقدم الأسبوع الجاري بتوصية لقائد الشرطة بإقالة 40 شرطيا آخرين. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من منوعات

احتفاء إسرائيلي بأول حفل زفاف يهودي رسمي في الإمارات (فيديو)

إسرائيل تحتفي بأول حفل زفاف يهودي يقام في الإمارات (مواقع التواصل)

تصوير عارضة أزياء عند الأهرامات يثير ضجة في مصر.. ومغردون يستنكرون اعتقال المصريين فقط وترك الأجانب

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل الإجتماعي)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)
الأكثر قراءة

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

سي إن إن: وثائق مسربة تكشف كيف تعاملت الصين مع بداية تفشي كورونا

مرضى سابقون بفيروس كورونا في الصين (رويترز)