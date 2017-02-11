إقالة نحو 100 شرطي في الفلبين لتعاطيهم مخدرات

قال مسؤول بارز بالفلبين السبت إن الشرطة الفلبينية أقالت نحو 100 شرطي منذ بداية العام لتعاطيهم المخدرات في إطار عملية تطهير للشرطة.

وأوقف الرئيس رودريغو دوتيرتي عمليات الشرطة لمكافحة المخدرات. وكان أكثر من 7700 شخص قتلوا منذ أن أطلق دوتيرتي حربه الدامية ضد المخدرات قبل سبعة شهور بينهم 2500 قتلوا في عمليات للشرطة في حين يجري التحقيق في بقية وقائع القتل.

وكان دوتيرتي يدافع بقوة عن الشرطة في وجه غضب دولي جراء عدد القتلى الكبير إلا أن ثقته اهتزت بعد مقتل رجل أعمال كوري جنوبي بنهاية العام الماضي على يد رجال شرطة فاسدين.

وقال المفتش العام بوزارة الداخلية ألفيغار تريامبولو إن 90 شرطيا أُقيلوا منذ بداية العام كما أُقيل تسعة العام الماضي.

وتابع "من ضبطوا يتعاطون المخدرات يجب إقالتهم تماشيا مع قواعد الخدمة المدنية. إنها تهمة خطيرة" مضيفا أنه تعهد لقائد الشرطة بسرعة حل قضايا معلقة.

وقال إنه سيتقدم الأسبوع الجاري بتوصية لقائد الشرطة بإقالة 40 شرطيا آخرين.